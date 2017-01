Magdeburg (dpa/sa) - Für die Digitalisierung der Klassenzimmer können Schulen ab sofort finanzielle Hilfe beim Land beantragen. Das neue Förderprogramm stellt in den kommenden sieben Jahren 13,3 Millionen Euro bereit, wie Bildungsminister Marco Tullner (CDU) am Freitag in Magdeburg sagte. Jede Schule kann maximal 200 000 Euro Förderung beantragen. Ein Viertel der geplanten Investitionssumme müssen die Kommunen selbst dazugeben. Bedingung für die Unterstützung sei ein gutes Konzept, wie die neuen Geräte, Software oder elektronischen Tafeln genutzt werden sollen. Flankierend dazu plant Finanzminister André Schröder (CDU) bis 2021 alle Schulen im Land an das schnelle Landesdatennetz anzuschließen, das derzeit aufgebaut wird.