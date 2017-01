Berlin (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt hat auf der Grünen Woche in Berlin erstmals eine Auszeichnung für im Land hergestellte Bio-Produkte vergeben. Der Bio-Regionalpreis ging an die RezeptGewürz GbR aus Halle, die gefriergetrocknete Bio-Früchte für Müsli, Joghurt oder Smoothies produziert, wie die Staatskanzlei am Montag mitteilte. "Nachhaltiges Wirtschaften ist auch im Biobereich ganz wichtig. "Mit der Auszeichnung wurde jetzt ein Instrument gefunden, um in diesem Segment weitere Absatzmärkte zu eröffnen", erklärte Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne). Die Gewinner können ihre Bio-Früchte jetzt bei einer großen Supermarktkette vermarkten.

Auf der weltgrößten Agrar- und Ernährungsmesse sind 85 Aussteller aus Sachsen-Anhalt vertreten. Neben Bio-Produkten steht dabei vor allem das Reformationsjubiläum im Mittelpunkt. So werden etwa Luther-Kuchen oder eine Reformationssalami angeboten. "Bei uns lässt sich der Besuch an den authentischen Stätten der Reformation wunderbar mit dem Probieren kulinarischer Spezialitäten verknüpfen", erklärte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bei der Eröffnung von Sachsen-Anhalts Ländertag. Die Grüne Woche dauert noch bis zum 29. Januar und zieht jedes Jahr rund 400 000 Besucher an.