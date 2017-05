Magdeburg/Kiel (dpa/sa) - Nach dem guten Abschneiden der CDU bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein blickt die Union in Sachsen-Anhalt zufrieden in den Norden. "Das Votum bedeutet einen klaren Regierungsauftrag für die CDU", sagte Landes-Vize Holger Stahlknecht in Magdeburg. Eine Koalition aus CDU, Grünen und FDP erscheine ihm als richtig. Die Union war mit Spitzenkandidat Daniel Günther bei der Wahl am Sonntag stärkste Kraft geworden. Die SPD von Ministerpräsident Torsten Albig landete deutlich dahinter.

Entsprechend enttäuscht zeigte sich Sachsen-Anhalts SPD-Landeschef Burkhard Lischka. "Es ist schade, dass wir die Euphorie der vergangenen Wochen und Monate für die SPD in Schleswig-Holstein nicht in Wählerstimmen haben umsetzen können", erklärte er. Grünen-Landeschef Christian Franke wertete das Abschneiden seiner Partei als Erfolg. Es zeige sich, dass es funktioniere, mit authentischem Personal anzutreten und auf die eigene Arbeit und weniger auf die Kritik an den politischen Gegnern zu fokussieren.

Von dem zweistelligen Ergebnis erhofft Franke sich ebenso Impulse für die Wahl am kommenden Sonntag in NRW und die Bundestagswahl im September. Ähnliche Hoffnung hegt der FDP-Landesvorsitzende Frank Sitta: "Das gibt uns Rückenwind und ist ein starkes Signal, dass die Liberalen auch zweistellig können", sagte er. Für die Linke müsse die Schleswig-Holstein-Wahl mobilisierend wirken, wertete Sachsen-Anhalts Landeschefin Birke Bull-Bischoff das erneute Scheitern ihrer Partei an der Fünf-Prozent-Hürde. "Ich würde sagen: Jetzt erst recht."