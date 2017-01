Magdeburg (dpa/sa) - Die Linke in Sachsen-Anhalt will in diesem Jahr den Kampf gegen Kinderarmut zu einem zentralen Thema machen. Dazu gehöre ein eigener Entwurf für die Überarbeitung des Kinderförderungsgesetzes (Kifög), kündigte Parteichefin Birke Bull-Bischoff am Montag in Magdeburg an. Ziel sei, Kita-Gebühren für Eltern bis 2021 schrittweise ganz abzuschaffen. Weitere Forderungen laut Bull-Bischoff: Kostenfreier Zugang für Kinder und Jugendliche zu Bibliotheken, Schulsozialarbeiter an allen Schulen. Gemeinsam mit Gewerkschaften und Wissenschaftlern soll ein Netzwerk im Kampf gegen Kinderarmut entstehen.