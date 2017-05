Magdeburg (dpa/sa) - Nach der Eröffnung eines Magnus-Hirschfeld-Wegs vor zwei Jahren in Magdeburg soll auch eine Gedenktafel an den Arzt und Sexualwissenschaftler Magnus Hirschfeld (1868-1935) erinnern. Die Tafel zu Ehren des Mitbegründers der Homosexuellenbewegung wird heute am Ulrichshaus in der Innenstadt enthüllt. Hirschfeld lebte und arbeitet von 1894 bis 1896 in Magdeburg. Nach Angaben der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft betrieb der Mediziner im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt eine Naturheilanstalt. Ganz in der Nähe wurde 2015 der Magnus-Hirschfeld-Weg angelegt. Im nächsten Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal.

