Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt will die Zahl der Wildunfälle senken. Nach einem Bericht des MDR (Samstag) will das Landesinnenministerium akustische Störsignale an den Bundesstraßen installieren. Auch durch blaue Planken an den Pfosten sollen die Tiere demnach davon abgehalten werden, auf die Straße zu laufen. Jörg Kuske vom Innenministerium sagte dem MDR, dass mit einem Versuch in den Regionen Altmark, Börde und Anhalt-Bitterfeld begonnen werden solle. Dafür sei das kommende Jahr angedacht. Einen genauen Termin für den Start des Modellprojekts gebe es noch nicht.

Nach Recherchen des MDR hat sich die Zahl der Wildunfälle seit 1995 fast verdreifacht. 2015 habe es nach Angaben des Innenministeriums mehr als 13 000 gegeben, 20 Jahre vorher seien es noch etwa 4400 gewesen. 2015 habe es landesweit in Magdeburg die meisten Wildunfälle gegeben.

Bericht des MDR