Bernburg (dpa/sa) - Beim Stadt- und Rosenfest in Bernburg sind mehrere Menschen verletzt worden. Ein 19-Jähriger trat am Samstag einen Polizeibeamten mit dem Fuß gezielt ins Gesicht, als er auf das Revier gebracht werden sollte, wie die Polizei in Bernburg am Sonntag mitteilte. Der 19-Jährige soll zuvor zwei junge Mädchen sexuell belästigt haben. Zudem berichtete die Polizei von mehreren weiteren Körperverletzungen: Eine junge Frau sei von einer anderen mit einem Elektroschocker verletzt worden, ein 32-Jähriger wurde aus einer Gruppe heraus angegriffen. Unweit des Festplatzes wurde ein Man von zwei anderen so stark getreten und geschlagen, dass er in eine Klinik gebracht werden musste.