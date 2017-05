Angern/Magdeburg (dpa/sa) - Die Polizei sucht ein möglicherweise in der Altmark abgestürztes Kleinflugzeug. Mehrere Zeugen hatten am Samstag ein solches Flugzeug im Raum Angern beobachtet, welches in Schwierigkeiten gesteckt haben soll, wie die Magdeburger Polizei am Sonntag mitteilte. Sofort sei eine großangelegte Suchaktion mit Hubschraubern angelaufen - gefunden wurde aber zunächst nichts. Auch Notfallmeldungen seien nicht registriert worden. Der mögliche Absturzort ist ein Waldgebiet, hieß es. Die Suchmaßnahmen sollten fortgesetzt.