Magdeburg (dpa/sa) - Fahren unter Drogen, ohne Führerschein und mit gestohlenen Kennzeichen - ein Magdeburger ist bei einer Polizeikontrolle gleich mehrfach aufgefallen. Da auch noch drei offene Haftbefehle gegen den 43-Jährigen vorlagen, kam er in der Nacht zum Dienstag direkt in ein Gefängnis. Dort müsse er seine Strafe von 25 Tagen absitzen, sagte eine Polizeisprecherin. Der Mann war bei der Kontrolle in Magdeburg zunächst zu Fuß geflüchtet, die Beamten stellten ihn jedoch wenig später. In seinem Auto fanden sich geringe Mengen Drogen und weitere gestohlene Kennzeichen. Bei zwei Haftbefehlen handelte es sich um eine Erzwingungshaft wegen nicht bezahlter Bußgelder, der dritte Haftbefehl wurde wegen mehrerer Diebstähle verhängt.