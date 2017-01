Halle (dpa/sa) - Polizeistreifen testen im Süden Sachsen-Anhalts von sofort an Geräte, mit denen Verkehrssünder bargeldlos ihre Strafe begleichen können. Innenminister Holger Stahlknecht (CDU) übergab am Montag offiziell zehn der sogenannten mobilen Terminals an die Polizeidirektion in Halle. In den kommenden sechs Monaten sollen Polizisten in Halle, im Burgenlandkreis und beim Autobahnrevier Weißenfels die neuen Helfer auf ihre Alltagstauglichkeit testen. Zudem werde die Akzeptanz beim Bürger geprüft, teilte das Innenministerium mit. Mit den Terminals können Verstöße sofort elektronisch aufgenommen und Verwarngelder mit EC- oder Kreditkarte vor Ort vom Autofahrer beglichen werden.