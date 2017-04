Bitterfeld-Wolfen (dpa/sa) - Ein Feuer hat die Werkhalle einer Tischlerei in Bitterfeld (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) beschädigt. Warum es am späten Samstagabend auf dem Firmengelände brannte, ist noch unklar, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Es wurde niemand verletzt, die Feuerwehr löschte die Flammen. Wie groß das Ausmaß des Brandes ist, blieb zunächst ungeklärt. Die Polizei rechnete mit einem Schaden in Höhe von etwa 40 000 Euro. Am Sonntag wollte die Kriminalpolizei am Brandort Spuren sichern.