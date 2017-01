Leipzig (dpa) - Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen steht ein trockenes und weiterhin kaltes Wochenende bevor. Vor allem in Sachsen und Thüringen wird es überwiegend sonnig sein, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Leipzig mitteilte. In Sachsen-Anhalt ist es am Samstag zunächst bewölkt. Am Sonntag soll dann zunehmend die Sonne scheinen. Tagsüber können die Temperaturen am Wochenende leicht über die Null-Grad-Marke steigen. Die Nächte sind weiterhin frostig. Zum Wochenbeginn soll das Wetter so bleiben.