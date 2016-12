Magdeburg (dpa/sa) - Sachsen-Anhalt übernimmt vom 1. Januar an für drei Jahre den Vorsitz der Bund-Länder-Arbeitsgemeinschaft "Nachhaltige Landentwicklung". Das teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag in Magdeburg mit. Die Gemeinschaft sei eine Arbeitsgruppe, die das Ziele habe, gemeinsam die Zukunft im ländlichen Raum zu gestalten. Zu ihren Aufgaben gehöre es etwa, die Zusammenarbeit zwischen Gemeinden zu stärken und die Wirtschaftskraft zu beleben. Sachsen-Anhalt folgt mit dem Vorsitz auf Baden-Württemberg.