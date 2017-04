Magdeburg (dpa) - Der SC Magdeburg hat sich im EHF-Cup die Teilnahme am Final Four in Göppingen gesichert. Im Viertelfinal-Rückspiel gegen SCDR Anaitasuna aus Spanien gewann der Handball-Bundesligist am Samstag mit 35:32 (15:18). Beste Werfer vor nur 4015 Zuschauern waren Christian O'Sullivan (6) beim SCM und Mikel Aguirrezabalaga (6) für die Gäste. Bereits das Hinspiel in Spanien hatte der SCM mit 34:27 gewonnen. Die Magdeburger sind damit wettbewerbsübergreifend seit 21 Partien unbesiegt und schafften erstmals den Einzug in ein europäisches Final Four..

In einer hektischen Anfangsphase verlor der SCM nach einer umstrittenen Zeitstrafe für Daniel Pettersson völlig den Faden. Die Gäste lagen folgerichtig mit fünf Toren vorn (4:9/13.). Es dauerte bis zur 35. Minute, ehe der SCM die Partie drehen konnte. Damit war aber das Spiel auch entschieden, Anaitasuna ksm nicht wieder zurück. Stattdessen bauten die Gastgeber ihre Führung aus und siegten letztlich souverän.

