Bautzen (dpa/sn) - Der Bautzener Landtagsabgeordnete Marko Schiemann (CDU) fordert vom Land Sachsen mehr Anstrengungen für die Ausbildung von Sorbisch-Lehrern. Für die Absicherung des Unterrichts würden dringend mehr Lehrkräfte gebraucht, sagte Schiemann am Dienstag in Bautzen. Konkret regte der Sorbe den Aufbau einer Sprachschule an - und zwar in kürzester Zeit. "Eine solche Einrichtung sehe ich als einzige Chance, diejenigen, die die Sprache lernen wollen, schnell zu qualifizieren."

An diesem Kolleg der Erwachsenenbildung sollten Lehrer die notwendigen Sprachkenntnisse erwerben, um an sorbischen Schulen den Sprach- und Fachunterricht künftig absichern zu können. Das Angebot komme für deutsche wie für tschechische Lehrer in Frage. Eine erste Informationsveranstaltung für Interessenten aus dem Nachbarland gebe es bereits im Mai. Auch erste Kontakte nach Polen gebe es. Schiemanns Vorschlag zufolge könnte die Ausbildung zwei Semester dauern und in Form eines Vollzeitstudiums erfolgen.

Bei der Finanzierung sieht er den Freistaat in der Pflicht. "Es ist Aufgabe des Staats dafür zu sorgen, dass es genügend ausgebildete Lehrer für deutsche wie sorbische Schulen gibt", sagte Schiemann. Etwa die Hälfte der Pädagogen an sorbischen Schule scheide bis 2025 aus dem Dienst aus.

