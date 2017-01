Magdeburg (dpa/sa) - Bei einem Straßenbahnunfall sind in Magdeburg sechs Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, hatte eine unbekannte Seniorin am Montag, ohne auf die Bahn zu achten, die Gleise überquert. Der Straßenbahnfahrer musste abrupt bremsen. Sechs Fahrgäste stürzten in der Tram der Linie 9. Sie zogen sich Platzwunden und Prellungen zu. Die ältere Frau lief weiter. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sie kennen.