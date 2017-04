Hettstedt (dpa/sa) - Ein 35-jähriger Mann ist mit einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Hettstedt (Mansfeld-Südharz) gescheitert. Er wurde am späten Montagabend von einem 63 Jahre alten Security-Mitarbeiter überwältigt. Ein Ermittlungsrichter verhängte am Dienstag Untersuchungshaft. Wie die Polizei in Halle weiter mitteilte, hatte der Räuber eine 61 Jahre alte Angestellte mit einer Schreckschusspistole bedroht und Geld gefordert. Als sie wegen des Geldes auch in die Büroräume der Tankstelle ging, wurde der Security-Mitarbeiter stutzig. Er griff ein und es kam zum Kampf, bei dem beide Platzwunden davontrugen.