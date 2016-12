Halle (dpa/sa) - Bundespolizisten haben einen verurteilten Straftäter nach einer Kontrolle am Bahnhof in Halle verhaftet. Bei der routinemäßigen Überprüfung in der Nacht zu Freitag sei aufgefallen, dass der 35-Jährige mit Haftbefehl gesucht wurde, teilte die Polizei am Freitag in Magdeburg mit. Er war zuvor wegen Sachbeschädigung zu sechs Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Die zunächst geltende Bewährung wurde widerrufen. Die Bundespolizisten brachten den Mann noch in der Nacht in die Justizvollzugsanstalt in Halle. Den Jahreswechsel und das kommende halbe Jahr werde er im Gefängnis verbringen.