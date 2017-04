Weißenfels (dpa/sa) - Ein toter Säugling ist auf einem Grundstück in Weißenfels entdeckt worden. Aufgrund der Umstände und der ersten Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass das Kind getötet wurde, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Dienstag in Naumburg sagte. Der Säugling sei lebensfähig gewesen. Genauere Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von einer Obduktion des Kindes. Weitere Details, etwa zum Geschlecht, wollte die Staatsanwaltschaft aus taktischen Gründen zunächst nicht nennen.

Die Polizei suche nach der Mutter beziehungsweise den Eltern des toten Kindes. Dabei seien die Ermittler auch für Hinweise von Zeugen dankbar, die etwas Auffälliges beobachtet haben. Die Säuglingsleiche war am Montagnachmittag versteckt auf dem Grundstück in Weißenfels entdeckt worden. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung (online) berichtet.