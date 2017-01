Salzwedel (dpa/sa) - Unbekannte haben in Mieste in der Altmark ein gut fünf Meter langes Graffiti auf eine Straße geschmiert. Mit weißer Farbe wurden Buchstaben mit Pöbeleien gegen die Polizei aufgebracht, wie ein Sprecher in Salzwedel am Montag mitteilte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Geschehens in dem Ort im Altmarkkreis Salzwedel.