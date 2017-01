Gräfenhainichen (dpa/sa) - Ein Autofahrer ist bei Gräfenhainichen (Landkreis Wittenberg) nach einem schweren Verkehrsunfall gestorben. Der Mann fuhr am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 107 in Richtung Schköna, wie die Polizei mitteilte. Nach Aussagen einer Zeugin, liefen plötzlich Wildschweine auf die Straße. Der Mann versuchte noch ihnen auszuweichen, geriet jedoch ins Schleudern. Er kam von der Straße ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Die B107 musste für mehrere Stunden gesperrt werden.