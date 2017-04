Osterweddingen (dpa/sa) - Mit einem Aktionstag bereitet die Gewerkschaft Verdi Mitarbeiter im Großhandel in Sachsen-Anhalt am Dienstag auf eine neue Tarifrunde vor. Seit den frühen Morgenstunden wurden etwa 70 Angestellte am Edeka-Lagerstandort in Osterweddingen (Landkreis Börde) über die anstehenden Verhandlungen informiert, erklärte Verhandlungsführer Jörg Lauenroth-Margo. "Die Erwartungen der Beschäftigten sind sehr hoch", sagte er. Mit weiteren Aktionen bei Edeka in Landsberg und vor dem Netto-Lager in Coswig sollen insgesamt rund 700 Mitarbeiter erreicht werden.

Verdi fordert unter anderem sechs Prozent mehr Lohn für die rund 17 000 in Sachsen-Anhalt im Großhandel Beschäftigten. Ob zur Durchsetzung auch Warnstreiks in Frage kommen, will die Gewerkschaft nach der ersten Verhandlungsrunde am 8. Mai entscheiden.