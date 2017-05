Stadtroda (dpa) - Der nahe Stadtroda in Thüringen verunglückte Regionalzug ist geborgen und in eine Werkstatt gebracht worden. Die Deutsche Bahn kündigte an, den Zugverkehr auf der Strecke Gera - Jena-Göschwitz zum Betriebsbeginn am Sonntagmorgen wieder aufzunehmen.

Die Züge der Linien RE 1 (Glauchau ? Göttingen) und RE 3 (Altenburg ? Erfurt Hbf) führen wieder durchgehend, hieß es. Da die Züge erst einmal nur auf einem Gleis rollten, könne es zu Verspätungen kommen. Das gilt auch für die Erfurter Bahn. Die Reparaturarbeiten am zweiten Gleis werden noch einige Tage dauern.

Der Regionalexpress war am Freitagabend in eine Schlammlawine gefahren, die auf das Gleisbett gerutscht war.