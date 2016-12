Stasi-Akten sind im Stasi-Archiv in Berlin zu sehen. Foto: Stephanie Pilick/Archiv Stephanie Pilick

Berlin (dpa) - Die Zahl der Anträge zur persönlichen Einsicht in die Stasi-Akten geht zurück. Bei der Stasi-Unterlagen-Behörde beantragten 2016 bis Anfang Dezember 46 120 Menschen Einsicht in Unterlagen, die die DDR-Staatssicherheit über sie angelegt hat. Das waren knapp 13 200 Anträge weniger als im Vorjahreszeitraum, wie Behördenchef Roland Jahn der Deutschen Presse-Agentur sagte. Es seien immer noch mehr als 4000 Anträge pro Monat, die Interesse an dieser Vergangenheit zeigten.

Die Zahlen für das gesamte Jahr lagen noch nicht vor. 2015, dem 25. Jahr der Deutschen Einheit, wurden rund 62 500 Anträge auf persönliche Akteneinsicht gestellt.

Zum Teil gebe es noch immer monatelange Wartezeiten auf Auskünfte, die nicht zufriedenstellend seien, sagte der frühere DDR-Oppositionelle. "Wir tragen den Berg weiter ab", bekräftigte er. Seit Bestehen der Bundesbehörde gingen demnach mehr als drei Millionen Anträge von Bürgern ein, eine Million davon stellte mehrmals Anträge. Vor 25 Jahren, am 2. Januar 1992, konnten DDR-Bürgerrechtler wie Bärbel Bohley als erste in Papieren lesen, die die Stasi über ihr Leben angelegt hatte.

