Werben (Elbe) (dpa/sa) - In Werben an der Elbe informiert von heute (15.00 Uhr) an eine Wanderausstellung über den Begründer der wissenschaftlichen Archäologie, Johann Joachim Winckelmann. Bis zum 10. Juni ist die Schau über Leben und Werk in der kleinen Altmark-Stadt zu sehen. Sie informiert auch über die Neugestaltung des Winckelmann-Museums in Stendal und die internationalen Aktivitäten anlässlich der Winckelmann-Jubiläen. In diesem Jahr wird der 300. Geburtstag des Archäologen und Aufklärers Winckelmann (1717-1768) gefeiert, im kommenden Jahr wird an dessen 250. Todestag erinnert.

Nach Werben macht die Ausstellung auch in anderen Orten Station, die in Winckelmanns Biografie eine entscheidende Rolle gespielt haben. Hadmersleben und Seehausen zählen dazu. Von Mitte November bis Mitte August 2018 soll es einen längeren Zwischenstopp in der Landesvertretung Sachsen-Anhalts in Berlin geben.

Winckelmann-Wanderausstellung