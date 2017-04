Halle (dpa/sa) - Immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt gehen neben ihrer eigentlichen Arbeit einem Nebenjob nach. Wie die Landesarbeitsagentur der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, verdienten sich im September vergangenen Jahres 26 394 Männer und Frauen durch einen Minijob etwas hinzu. Das seien 969 mehr als im September 2015. Laut Statistik beträgt der Zuwachs 3,8 Prozent. Innerhalb von zehn Jahren sei die Zahl der Nebenjobber um 66 Prozent gestiegen. Im September 2006 gab es 15 876 Menschen mit Minijobs.

Im bundesweiten Vergleich haben laut Landesarbeitsagentur aber nur wenige Menschen einen Nebenjob. Im Land waren es 3,3 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, bundesweit 8,3 Prozent.

Die Motivation für einen Zweitjob sei unterschiedlich, erklärte der Chef der Arbeitsagenturen in Sachsen-Anhalt, Kay Senius. "In einigen Branchen ist sicherlich das Lohnniveau gering, und der Nebenjob bietet die Möglichkeit, die Einkommenssituation zu verbessern." Zudem arbeiteten 40 Prozent der Frauen in Teilzeit und einige müssten Einkommenslücken durch einen weiteren Job kompensieren, sagte Senius. Wiederum andere wollten sich einfach für eine Anschaffung etwas hinzuverdienen.

Knapp 60 Prozent der Nebenjobber in Sachsen-Anhalt sind den Angaben nach Frauen. Die meisten Nebenjobber arbeiteten in Büros, Reinigungsberufen, in der Gastronomie und in der Tourismusbranche.