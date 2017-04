Cali (dpa) - Bei einem Angriff auf eine Diskothek sind im Südwesten Kolumbiens mindestens 35 Menschen verletzt worden. Unbekannte warfen eine Granate von einem Motorrad aus in das Lokal, berichten örtliche Medien unter Berufung auf die Polizei. Die Verletzten würden in benachbarten Krankenhäusern behandelt. Die Hintergründe sind noch unklar. Einem Bericht der Zeitung "El País de Cali" zufolge hatte es in den Tagen zuvor Drohungen gegen das Lokal gegeben.