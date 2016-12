Berlin (dpa) - Bundesagrarminister Christian Schmidt will wie angekündigt ein Tierschutzsiegel einführen. Das ist eines der Vorhaben im "Grünbuch Ernährung, Landwirtschaft, ländliche Räume", das der "Passauer Neuen Presse" vorliegt und das Schmidt heute in Berlin vorstellen will. Darin heißt es der Zeitung zufolge: "Ziel ist ein mehrstufiges Tierschutzlabel. Der Verbraucher erhält mit dem Label eine verständliche und einfache Kaufentscheidungshilfe." Eckpunkte für das neue Label wolle er im Januar auf der Grünen Woche in Berlin präsentieren.