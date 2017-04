München (dpa) - Deutsche Bischöfe haben zu Ostern die Gläubigen trotz aller Krisen und Kriege in der Welt zu Zuversicht aufgerufen. Der Münchner Erzbischof Reinhard Marx, der auch Vorsitzender der katholischen Deutschen Bischofskonferenz ist, machte sich in seiner Osterbotschaft für mehr Gerechtigkeit und Versöhnung in Europa stark. Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, appellierte, mit Vertrauen in die Zukunft zu schauen.