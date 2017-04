Little Rock (dpa) - Sieben Häftlinge in Todeszellen des US-Bundesstaats Arkansas müssen nicht mehr mit einer Hinrichtung in den nächsten Tagen rechnen. Ein Bezirksrichter untersagte vorläufig den Gebrauch des Medikaments Vecuronium, das Teil der Giftmischung für die Exekutionen ist. Gestern blockierte dann auch eine Bundesrichterin die Exekutionen. Arkansas wollte binnen elf Tagen sieben Häftlinge hinrichten lassen. Als Grund wurde angegeben, dass Ende des Monats das Haltbarkeitsdatum für noch vorhandene Dosen eines Medikaments ausläuft, das in den Giftcocktails enthalten ist.