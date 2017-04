Berlin (dpa) - Die Tochter des US-Präsidenten, Ivanka Trump, hat ihre derzeitige politische Rolle noch als klein und sich selbst als Neuling bezeichnet. "Ich bin noch ganz am Anfang. Ich höre zu, ich lerne viel", sagte Trump am Dienstag in Berlin bei einem internationalen Gipfel zur Stärkung von Frauen, dem "Women20 Summit". Zu ihrer Position als First Daughter und Assistentin des US-Präsidentin Donald Trump sagte sie: "Ich bin auch ganz neu in dieser Rolle." Trump sprach sich bei der Konferenz für mehr Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen aus.