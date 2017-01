Washington (dpa) - Blassblaues Kleid, elegante Frisur: Das Outfit von First Lady Melania Trump bei der Amtseinführung ihres Mannes hat Vergleiche mit der legendären Präsidentengattin Jacqueline Kennedy laut werden lassen. Die 46-Jährige trug am Freitag ein hellblaues Kleid mit auffälligem Kragen und dazu passende Handschuhe und Pumps. Das dunkelblonde Haar hatte sie am Hinterkopf hochgesteckt. Der Look erinnerte an die für ihre Eleganz bekannte Jackie Kennedy, wie etwa der Sender ABC kommentierte. Kennedy hatte bei der Amtseinführung ihres Mannes John F. Kennedy 1961 ebenfalls blassblau getragen.