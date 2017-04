Berlin (dpa) - Linke Gruppen sind im Berliner Stadtteil Wedding zu einer Demonstration gegen steigende Mieten und den Umbau der Stadt gestartet. Der Zug setzte sich am Nachmittag mit mehr als tausend Teilnehmern in Bewegung. Auf Transparenten hieß es: "Veränderungen selber machen" oder "Nie wieder Miete - Kommunismus statt Eigentum". Unter den Demonstranten am Vorabend des 1. Mai waren auch etliche schwarz gekleidete Teilnehmer. Rund um die Feiern in der Walpurgnisnacht ist die Polizei mit 2000 Beamten im Einsatz.