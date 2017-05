Düsseldorf (dpa) - Die CDU hat die Landtagswahl in Nordrhein- Westfalen nach den Prognosen von ARD und ZDF gewonnen. Die bisherige Oppositionspartei mit ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet kam auf 34,5 Prozent. Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Hannelore Kraft fielen demnach auf 30,5 Prozent zurück. Der bisherige Regierungspartner Grüne rutschte auf 6,0 Prozent. Die FDP konnte mit 12 Prozent starke Zugewinne verbuchen. Die Linke lag bei 5,0 und musste damit um den Einzug in den Landtag in Düsseldorf bangen. Die AfD schaffte es mit 7,5 Prozent auf Anhieb ins Landesparlament.