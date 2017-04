Amtzell (dpa) - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Amtzell im Kreis Ravensburg ist die 85 Jahre alte Hausbewohnerin ums Leben gekommen. Die alleine in dem Haus lebende Rentnerin konnte nicht mehr aus dem brennenden Gebäude gerettet werden. Sie war körperlich eingeschränkt und konnte sich nicht selbst helfen. Wieso das Feuer in ihrem Haus ausbrach, ist unklar. Nachbarn hatten den Brand bemerkt, mussten ihren Rettungsversuch aber wegen der starken Rauchentwicklung abbrechen.