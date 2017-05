Athen (dpa) - Mindestens vier Menschen sind bei einem Zugunglück nahe Thessaloniki ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt, fünf von ihnen schwer. Die Rettungsmannschaften suchten am frühen Morgen noch nach Reisenden in den Waggons. Alle fünf Waggons des Intercitys und auch die Lokomotive waren unter ungeklärten Umständen bei dem Dorf Adendron entgleist. Die Lok raste anschließend in ein Haus. In dem Zug von Athen nach Thessaloniki saßen rund 100 Reisende.