Arnstein (dpa) - Am Tag nach dem Fund von sechs toten jungen Leuten in einer Gartenlaube herrscht im bayrischen Arnstein tiefe Trauer. Es sei ein schwerer Schicksalsschlag, so viele junge Menschen zu verlieren, sagte der zweite Bürgermeister, Franz-Josef Sauer. Gestern hatte ein Vater in seinem Gartenhäuschen die Leichen der sechs Teenager entdeckt. Unter den Opfern sind auch sein Sohn und seine Tochter. In der Hütte befand sich ein Holzofen. Ob dieser den Tod der sechs jungen Menschen verursacht hat, ist noch offen.