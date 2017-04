Die Bundesstraße B 71 wird am Mittwoch, 26. April, in Estedt für eine halbe Stunde gespert. Grund ist ein Fest zum Tag gegen den Lärm.

Estedt (ca) l Anlässlich des Internationalen Tages gegen den Lärm am Mittwoch, 26. April, in Estedt für eine halbe Stunde die Ortsdurchfahrt der B 71 für den Verkehr gesperrt und ein kleines Straßenfest mit verschiedenen Mitmachaktionen gefeiert. Treffpunkt ist um 18 Uhr vor dem Gemeindesaal. Von 18.30 bis 19 Uhr ist die Ortsdurchfahrt dann quasi abgeriegelt, teilte Margot Göbel von der Bürgerinitiative (BI) B 71 Estedt mit. Eingeladen sind alle Anwohner aus Orten an Bundesstraßen, alle Estedter und Menschen, die den Bau von Ortsumgehungen unterstützen. Für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt sein.

8500 Fahrzeuge täglich

Bei der letzten manuellen Verkehrszählung in Estedt seien laut Göbel die höchsten Werte im Altmarkkreis ermittelt worden. Durchschnittlich würden 8500 Fahrzeuge innerhalb von 24 Stunden durch den Ort fahren. Dazu käme noch der Ost-West-Verkehr von und nach Kalbe sowie von und nach Klötze dazu. Der Abstand der Wohnbebauung zur Bundesstraße sei in Estedt an einigen Stellen weniger als drei Meter. Die BI sei erfreut, dass der Bau einer Ortsumgehung für Estedt in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegesplanes aufgenommen worden sei. Die Trasse soll westlich am Ort vorbeiführen.