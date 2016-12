Wenn der 1. FC Magdeburg in die Rückrunden-Vorbereitung startet, hat das Team bereits eine gute Grundlage, sagt Fitnesscoach Dirk Keller.

Magdeburg l Am 4. Januar geht es beim 1. FC Magdeburg wieder los, zum Trainingsauftakt 2017 startet der Tabellenzweite der 3. Liga mit der Vorbereitung auf die Rückrunde. Zum Auftakt steht für Torjäger Christian Beck & Co. der obligatorische Laktattest in der Leichtathletik-Halle am Olympiastützpunkt auf dem Programm. Ab 8. Januar schwitzt die Mannschaft eine Woche lang unter der Sonne Spaniens im Trainingslager in Novo Sancti Petri – und will die Grundlagen für eine ebenso erfolgreiche Rückrunde legen.

„Aus konditioneller Sicht wird das Trainingslager in Spanien nicht so wichtig wie die Sommer-Vorbereitung. Außerdem ist die Pause seit dem letzten Punktspiel nicht so lang ausgefallen“, sagt Dirk Keller. Nach diversen Stationen im Profi-Fußball, darunter Energie Cottbus, Union Berlin oder der VfR Aalen, „schleift“ der gebürtige Magdeburger seit Sommer 2015 die Mannschaft des FCM zu immer neuen Höchstleistungen. „Die körperliche Verfassung unserer Spieler spielt eine immer wichtigere Rolle. Mit Dirk Keller haben wir einen Fachmann mit der nötigen Kompetenz und Erfahrung“, sagt FCM-Geschäftsführer Mario Kallnik über den Fitness- und Reha-Trainer (Vertrag bis Juni 2017).

„Berüchtigt“ ist Keller vor allem für seine Treppenläufe. In Intervallen (4 x 10 Stufen, 3 x 20, 2 x 30, 1 x 40) bringt er seine Schützlinge in 80 Sekunden auf Trab – zuletzt machte er Julius Düker flotte „Beine“, der seine Chance in der FCM-Startelf dann mit zwei Toren nutzte. Treppenläufe stehen zwar in Novo Sancti Petri eher nicht im Programm – trotzdem wird Keller auch dort die Jungs mit Intervall-Läufen auf dem Platz oder im Schnellkraftkreis wieder ordentlich zum Schwitzen bringen. „Das gehört einfach dazu und ist ein Teil unseres Erfolges“, so der 53-Jährige, Spitzname „Kellogs“. Daneben nimmt das präventive Training immer größeren Raum in der täglichen Arbeit ein. „Wir arbeiten immer intensiver an Stabilität und Balance, um Verletzungen vorzubeugen“, so Keller.

Bis zum Trainingsauftakt haben alle Spieler in der Winterpause „Hausaufgaben“ zu erledigen, müssen je nach Fitnesszustand zwischen sechs- bis neunmal laufen. „Wir haben noch nie so individuell trainiert. Zudem haben wir eine gute Basis – ich denke, das wird der Laktattest zeigen. Deshalb ist mir vor der Rückrunde überhaupt nicht bange“, so Fitness-„Guru“ Keller.

