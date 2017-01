Bislang stand ein bisschen Fußball und viel Athletik auf dem Programm: Aber am Sonntag dreht sich für Yves Grafenhorst (v.) und Co. wieder der Handball. Foto: Eroll Popova

Am Ball statt im Athletiktraining: Handball-Bundesligist SC Magdeburg bestreitet am Sonntag den Peugeotcup in Dessau.

Magdeburg l Da musste Bennet Wiegert selbst ein bisschen lächeln. „Es ist zwar eine anstrengende Vorbereitung, aber ich habe das Gefühl, dass alle auch ihren Spaß dabei haben“, sagte der Coach der SC Magdeburg in der Gewissheit, dass Spaß in der Vorbereitung ja immer relativ ist. Da kommt vielleicht der Peugeotcup am Sonntag in Dessau (ab 11 Uhr) gerade recht, wenn der Handball-Bundesligist ohne seine sechs WM-Teilnehmer in der Anhalt Arena den Ball wieder laufen lassen darf. Allerdings dämpft Wiegert schon vor dem ersten Anwurf die Erwartungen: „Das Turnier wird uns taktisch nicht weiterbringen.“

Damit rückt der sportliche Wert zunächst in den Gruppenspielen gegen Liga-Konkurrent Füchse Berlin und Gastgeber Dessau-Roßlauer HV (2. Liga) also in den Hintergrund. Wie schon in der Sommervorbereitung fehlen Wiegert unter anderem mit dem Slowenen Marko Bezjak und dem Norweger Christian O‘Sullivan beide Regisseure, mit dem Kroaten Zeljko Musa zudem ein Kreisspieler. Wiegert wird seinen Kader aus neun Akteuren mit „zwei oder drei Spielern aus der A-Jugend ergänzen“, berichtete er. Bei den Youngsters wird sich der 34-Jährige indes nicht bedienen. „Sie haben am Sonntag ein schweres Spiel in der 3. Liga gegen den HSV Hamburg (16 Uhr, Gieselerhalle/d. Red.). Und unser erklärtes Ziel ist es, den Klassenerhalt zu schaffen, deshalb werde ich in den Youngster-Kader nicht eingreifen.“

An einen Turniersieg in Dessau denkt Wiegert ebenso wenig: „Ich gehe nicht ergebnisorientiert in das Turnier. Die Mannschaft wird aus der vollen Belastung heraus spielen. Aber ich denke, für jeden ist dieses bessere Training schöner als eine Athletikeinheit“, erklärte der Coach lächelnd. Zumindest ist mal wieder ein Ball in Sicht.

Teilnehmer Vorrunde (ab 11 Uhr)

Gruppe A: GWD Minden, SC DHfK Leipzig, TBV Lemgo

Gruppe B: SC Magdeburg, Füchse Berlin, DRHV 06

Spiel um Platz 5 (15.45 Uhr): Dritter Gruppe A – Dritter Gruppe B

Spiel um Platz drei (16.40 Uhr): Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

Finale (17.20 Uhr): Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe B