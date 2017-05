SCM-Spieler Michael Damgaard hat seinen Vertrag in Magdeburg verlängert. Archivfoto: Eroll Popova

Der SC Magdeburg verlängert den Vertrag mit Michael Damgard vorzeitig bis 2020.

Magdeburg l Rückraumspieler Michael Damgaard hat sich mit dem SC Magdeburg auf eine vorzeitige Vertragsverlängerung bis zum 30. Juni 2020 verständigt. Das teilte der Verein am Sonntag mit.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag in Magdeburg verlängern konnte und damit drei weitere Jahre hier spielen kann. Der SC Magdeburg ist mit seiner Tradition, seinen super Fans und dem tollen Umfeld ein ganz besonderer Verein für meine Familie und mich. Unsere Mannschaft hat sich toll entwickelt und ich möchte auch in Zukunft mithelfen, das Team besser zu machen, um mit dem SCM erfolgreich zu sein", sagte der 27-jährige Rückraumspieler in einer Pressemitteilung.

Auch Trainer Bennet Wiegert freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Mit der Verlängerung von Michael Damgaard können wir einen weiteren Meilenstein für unsere Personalplanung der nächsten Jahre setzen. Michael hat sich bei uns zum Leistungsträger entwickelt, mit seinen Fähigkeiten haben wir gerade in der Offensive außergewöhnliche Möglichkeiten. Als Trainer kann ich nur froh sein, so eine Qualität in meinem Kader behalten zu können", sagte er.

Geschäftsführer Marc-Henrik Schmedt bestätigte den erfolgreichen Vereinskurs: „Nach Christian O`Sullivan und Jannick Green ist die Vertragsverlängerung von Michael Damgaard das nächste eindeutige Signal, dass wir in den nächsten Jahren noch weiter nach oben wollen. Michael ist nicht nur einer der Leistungsträger bei uns, er hat sich in kürzester Zeit auch durch sein überragendes Auftreten zu einem unserer absoluten Publikumslieblinge entwickelt. Nicht nur dem SCM, sondern unserer ganzen Sportart tun solch spektakuläre Spielertypen wie Michael Damgaard extrem gut."

Der 27-jährige Olympiasieger wechselte 2015 vom dänischen Erstligisten Tvis Holstebro zum SC Magdeburg. Damgaard steht aktuell mit dem SCM in den EHF-CUP Finals in der kommenden Woche in Göppingen.