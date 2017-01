Eiche Biederitz überrennt Weißenfelser HV im Aufsteigerduell der Sachsen-Anhalt-Liga mit 40:28 (24:12).

Biederitz (ihe/bjr) l In den Anfangsminuten bekamen die etwa 80 Zuschauer in der Ehlehalle zunächst nicht zwingend den Eindruck, dass den Biederitzern ein mehr oder weniger ruhiger Sonntagsspaziergang bevorsteht. Bis zum 4:4 nach neun Minuten beschäftigte der Gast die Biederitzer Hintermannschaft ordentlich. Letzterer fehlte noch sichtlich die Körperspannung gegenüber dem agilen Kontrahenten. „Es ist zwar Sonntag, aber ihr dürft den Gegner ruhig anfassen“, rief der Biederitzer Coach Enrico Sonntag dann auch passend ins Geschehen.

Seine Schützlinge setzten die Worte alsbald um und bestimmten fortan Gegner und Szenerie. Schnell setzte sich der SVE zum 10:6 ab und ließ sich auch von der genommenen Auszeit des WHV nach einer Viertelstunde nicht mehr vom Weg abbringen. Nach dem 8:12-Anschlusstreffer des spielstarken Hendrik Taube brannten die Gastgeber ein regelrechtes Feuerwerk ab. Acht Treffer in Serie zum 20:8 brachen den Gästen, die sich wiederholt an der gesteigerten Abwehr und einem guten Andreas Wichmann im Tor die Zähne ausbissen, nun regelrecht das Genick.

Die Biederitzer überzeugten in dieser vorentscheidenden Phase vor allem mit ihrem Tempospiel und gutem Auge beim Torwurf (Marcus Tysack), sorgten aber auch mit vielen gelungenen Ballstafetten für Beifall auf offener Szene. Das überdeutliche Zwölf-Tore-Polster konnte schließlich beim 24:12 auch mit in die Kabinen genommen werden.

Dass sich eine solche erste Hälfte nicht noch einmal abrufen ließ, war der SVE-Bank bereits vor Wiederbeginn klar. Als jedoch die Gastgeber mit einem 1:5-Lauf in die zweiten 30 Minuten gestartet waren, legte Sonntag die frühe grüne Karte auf den Zeitnehmertisch (35.). Nach der nötigen Neuausrichtung zeigten sich die Biederitzer wieder konzentrierter und aufgeräumter, was sich folgerichtig im Resultat niederschlug.

Über die Stationen 27:17, 30:21 und 34:25 wurde nun der Abstand stets gehalten, auch wenn der letzte Biss – besonders in den Abwehraktionen – fehlte. In der letzten Viertelstunde wechselte der Gastgeber dann munter durch und gewährte allen Akteuren Einsatzzeiten. Am Ende setzte sich der SV Eiche 05 auch in der Höhe völlig verdient durch und dürfte nun mit entspannterem Blick auf die aktuelle Tabelle schauen. „Das waren sehr wichtige zwei Zähler, wobei ich mir die Aufgabe schon ein wenig schwerer vorgestellt habe. Unser Ziel muss es nun sein, in Halle nachzulegen“, blickte Trainer Sonntag bereits auf die kommende richtungsweisende Aufgabe bei der USV-Reserve.

Biederitz: Wichmann, Wolke – Swoboda (4), Möritz (1), Enke (2/2), Wolff, Krüger, Peters (3), Schnetter (4), Ernst (7/3), Freistedt, Wiedon (2), Tysack (12), Bramer (5)

Weißenfels: Vogt, Manz – Taube (9/1), Bautz (1), Grötzner (3), Schmidt, Haucke, Weniger (2), Schmoeckel (3), Grohmann, Schütz, Gebrei (4), Wandelt (6)