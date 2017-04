Ein „Vier-Punkte-Spiel“ in der Sachsen-Anhalt-Liga erwartet den SV Eiche Biederitz (8.) am Sonntag gegen den Post SV Magdeburg (10.) trifft.

Biederitz l (ihe/tgr) Die Biederitzer haben ihren aktuell achten Platz scheinbar in Stein gemeißelt, verweilen sie doch auf diesem seit nunmehr zwei Monaten. Platz acht klingt in einem „14er“-Feld auch irgendwie entspannend, doch ist er das mit Blick auf die derzeitige Tabellenkonstellation auf keinen Fall. Nach dem letzten vollen Erfolg Anfang März (27:19 gegen Landsberg) holten die Schützlinge von Trainer Enrico Sonntag aus den fünf folgenden Begegnungen, darunter vier Auswärtsspiele, lediglich einen Zähler, was der untere Teil der Tabelle punktuell zum Aufschließen nutze. Mit dem Post SV Magdeburg gastiert am Sonntag um 16 Uhr ein Team in der Ehlehalle, das nach Pluspunkten am vergangenen Wochenende durch einen wichtigen 31:28-Derbysieg gegen den HSV Magdeburg gleichziehen konnte. Eine ähnliche Ausgangslage also für beide Mannschaften, die mit einem Doppelpunktgewinn wohl fast aller Sorgen ledig wären.

Nur ungern erinnert sich der Biederitzer Coach Enrico Sonntag an das Hinspiel gegen die Mannschaft um Trainerin Dr. Marita Daum. „Wir haben zu viele individuelle Fehler gemacht und eigentlich nie zu unserem Spiel gefunden“, waren die Hauptgründe für die damals verdiente 29:32-Niederlage im Magdeburger Lorenzweg und auch zahlreiche Pfostentreffer taten ihr Übriges. Für die Biederitzer, bei denen sich die prekäre Personalsituation wie ein roter Faden durch die Saison zieht, wird es wichtig sein, gegen die offensiv ausgerichtete Deckung des Post SV ihr spielerisches Können über die gesamten 60 Minuten abzurufen. Zudem müssen Deckung inklusive Torhüter harmonieren, um die so eminent wichtigen Zähler in eigener Halle zu behalten.

Am vergangenen Wochenende bei der SG Kühnau ließen die SVE-Schützlinge trotz der 21:26-Niederlage in Sachen Kampf und Einsatzbereitschaft einmal mehr keine Wünsche offen. Jetzt gilt es vor heimischer Kulisse, sich endlich für den wochenlangen Aufwand zu belohnen, um die verbleibenden zwei schweren Begegnungen gegen den Tabellenführer SV Oebisfelde (13. Mai) und beim Rangdritten TSG Calbe (19. Mai) etwas entspannter angehen zu können. Für die Posthandballer, die vier ihrer zwölf Auswärtsbegegnungen siegreich gestalteten, endet die Spielzeit 2016/2017 schließlich mit einem Heimspiel gegen die ebenfalls noch gefährdete Gommeraner Eintracht.