Die Nachwuchs-Asse aus Biederitz und Burg trumpfen bei den Hallenlandesmeisterschaften der U 16 und U 12 auf.

Queis/Biederitz/Burg (obr/bjr) l Höhepunkt aus „JL“-Sicht war ohne Frage der Titelgewinn des Biederitzers Jonas Hesse. Auch wenn sich der ausrichtende Tennisverband Sachsen-Anhalt größere Teilnehmerzahlen gewünscht hätte, schmälerten die überschaubaren Starterfelder keineswegs die gezeigten Top-Leistungen.

Ron Weber vom Biederitzer TC stieg komplett ohne Probleme ins Turnier der U 16-Junioren ein, bezwang Marat Kaczor (Hettstedt) mühelos in zwei Sätzen. Danach schlug das Lospech zu. Im Viertelfinale blieb Ron trotz starker kämpferischer Leistung gegen den späteren Sieger Armin Koschtojan (TC Sandanger) chancenlos.

Vereinskollege Jannik Hesse zog mit einem Freilos ausgestattet kampflos ins Viertelfinale ein. Die Aufgabe gegen Daniel Bock (1. TC Magdeburg) bewältigte er ohne große Mühen mit 6:2, 6:2. Im Halbfinale traf auch er auf den favorisierten Amin. Das BTC-Talent legte eine 2:1-Führung im ersten Satz vor, vergab später die Chance zum 3:2. Im von beiden Seiten mit viel Tempo geführten Match stieg Janniks Fehlerquote im weiteren Verlauf an, so dass es am Ende 6:2, 6:0 aus Sicht des Hallensers hieß.

Bilder Luisa Jeschke schloss die Gruppe 2 der U 12-Juniorinnen auf dem zweiten Platz ab. Foto: Oliver Brandt



Romina Krömer (2.v.l.) vom BTC durfte sich über den Vizetitel freuen. Foto: Oliver Brandt



Scheiterte am Lospech, zeigte aber einen starken Auftritt: der Biederitzer Ron Weber. Foto: Oliver Brandt



Jonas Hesse hatte bereits vor dem ersten Aufschlag Grund zur Freude. In der tags zuvor veröffentlichten Rangliste des Deutschen Tennisbundes (DTB) kletterte der Biederitzer aktuell auf Position 52 vor. Entsprechend motiviert ging er die Titelkämpfe der U 12-Junioren in Queis an. Nach einem Freilos im Achtelfinale folgte anschließend bereits das vorweggenommene Endspiel der beiden besten Spieler. Jonas‘ Gegner war Felix Neumeister (1. TC Magdeburg). Der Biederitzer agierte anfangs nervös, sah sich schnell mit 0:3 im Rückstand. Es folgte die ebenso schnelle Wende, so dass Jonas den Startdurchgang noch zum 6:4 umbog. Im zweiten Satz fand er schließlich zu seiner Linie, spielte extrem druckvoll und ließ seinem Kontrahenten beim 6:1 keine Chance.

Das Halbfinale (6:0, 6:2 gegen Ex-Vereinskollege Leandro Mejia Döbold) und Endspiel (6:2, 6:0 gegen Emilio Bode, 1. TCM) gerieten schließlich zu einer klaren Angelegenheit. Vor allem in Sachen Schlaghärte und Präzision wusste Jonas zu überzeugen. So war auch der Jubel bei Trainer Nico Dimter, der Jonas seit einem Jahr trainiert, entsprechend groß. Am kommenden Wochenende zählt der neue U 12-Landesmeister dann auch in der U 14 wieder zu den Favoriten und startet an Position eins gesetzt das „Double“-Unterfangen.

Die Farben vom TC Grün-Weiß Burg vertrat Cornell Brause. Er erfüllte in der U 12 mit dem 6:0, 6:1-Sieg im Achtelfinale gegen den Stendaler Nicolas Schulz souverän sein Soll. Im Viertelfinale blieb er gegen Landro chancenlos.

In der weiblichen U 12 gingen lediglich sieben Teilnehmerinnen an Start. Daher wurde in zwei Gruppen (eine Dreier-, eine Viererstaffel) gespielt. In der Gruppe 2 kam es zum direkten Duell zwischen der Biederitzerin Romina Krömer und Luisa Jeschke aus Burg. Der direkte Vergleich ging überraschend deutlich mit 6:3, 6:1 an Romina, die druckvoller agierte als ihre Kontrahentin. Im Finale musste sie allerdings die deutliche Überlegenheit von Eleni Illgen anerkennen. Die neue Titelträgerin wohnt und trainiert in Berlin, wechselte aber zum TC Wernigerode und konnte daher an den sachsen-anhaltischen Meisterschaften teilnehmen.

Luisa war im zweiten Gruppenspiel gegen Meike Bock (1. TCM) nicht gefordert, so dass der zweite Gruppenrang in die Endabrechnung einging. Eine Medaille blieb ihr indes verwehrt, da in diesem Jahr keine Spiele um Platz drei ausgetragen wurden.