Roland Kothe, Andreas Zeuch, Christiane Wermuth und Karl-HeinzFehle (v.l.) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Foto: TC Grün-Weiß Burg

TC Grün-Weiß Burg zieht auf Wahlversammlung positive Bilanzen.

Burg l (rko/tgr) Bei der Wahlveranstaltung des TC Grün-Weiß Burg wurde der bisherige Vorsitzende Roland Kothe im Amt bestätigt, Stellvertreterin bleibt Christiane Wermuth. Kassenwart Karl-Heinz Fehle, Sportwart Andreas Zeuch und Jugendwarts Tobias Volkmer üben weiterhin ihre Ämter aus. Komplettiert wird der Vorstand von Schriftwart Hans-Joachim Meier.

Ersatz wird zur Lösung

Einzig der Platzwart musste ersetzt werden. Dieser Ersatz erwies sich in den beiden Jahren als ein gelungenes Integrationsprojekt. Ein afghanischer Flüchtling, der anfangs nur als Unterstützung gedacht war, entwickelte sich trotz aller Sprachprobleme zu einer wertvollen Stütze bei der täglichen Arbeit auf der Anlage. In diesem Jahr gab es eine Initiative des Kreissportbund und der Jobagentur, bei der ein neuer Mitarbeiter gefunden werden konnte. Das löst unter anderem das Sprachproblem.

Sportlich konnten ebenfalls einige Erfolge gefeiert werden, die so nicht zu erwarten waren. Die doppelte Landesmeisterschaft durch Luisa Jeschke in der U 9 und der Aufstieg der Herren 50 in die Landesoberliga können nur als Teil dessen erwähnt werden.

Erneuerungen gehen voran

Auch die Verschönerung und Verbesserung der Anlage wurde weiter vorangetrieben. So wurde in Eigeninitiative die Außenbeleuchtung grundhaft erneuert. Auch die Elektroanlage wurde saniert. Ein weiterer Schwerpunkt war die Erneuerung der Pumpenanlage zur Bewässerung der Plätze.

Bei der Mitgliederentwicklung gab es keine großen Schwankungen, da die Abgänge durch Neueintritte kompensiert wurden. Das liegt nicht zuletzt an der soliden Arbeit im Kinder und Jugendbereich, denn über diesen Weg kamen einige Elternteile zum Verein.Der TC Burg freut sich nach wie vor über neue Spieler und Interessenten am Tennissport.