Der VfL Kalbe/Milde steht im Auswärtsspiel beim USV Halle II unter Zugzwang.

Kalbe/Milde l Langsam, aber sicher geht es für den VfL Kalbe/Milde in der Basketball-Oberliga um die Wurst. Drei Spiele stehen für den Tabellenvorletzten in dieser Saison noch auf dem Programm. Und in denen muss unbedingt gepunktet werden, um den Klassenerhalt zu realisieren. Am Sonnabend muss das VfL-Team auswärts bei Schlusslicht USV Halle II antreten. Los geht es um 18 Uhr. Ein Sieg ist für die Altmärker dabei praktisch Pflicht.

Die Vorzeichen sehen für die Kalbenser um Spielertrainer Harald Lotsch aber alles andere als rosig aus. Zum einen hat der VfL Kalbe/Milde auswärts zumeist mit großen personellen Problemen zu kämpfen, zum anderen gehören die Hallenser nicht gerade zu den Lieblingsgegnern des VfL. So ging auch das Hinspiel in der Mildestadt überraschend mit 77:62 an die Männer von der Saale. Es war einer von bisher erst zwei Saisonsiegen der USV-Reserve.

Spielertrainer Lotsch bleibt optimistisch

Und auch der schwache Auftritt der Altmärker vor einer Woche bei den BG Aschersleben Tigers II - einem weiteren Kontrahenten im Abstiegskampf - lässt keine positiven Rückschlüsse auf die derzeitige Leistungsstärke der Kalbenser zu. Spielertrainer Harald Lotsch bleibt dennoch optimistisch: „Ich hoffe, dass die schwache Leistung in Aschersleben ein einmaliger Ausrutscher war. In den Wochen zuvor haben wir nämlich einen Aufwärtstrend erkennen lassen“, so Lotsch. Die „wahrscheinlich schlechteste Saisonleistung“ (Lotsch) muss aber schnell aus den Köpfen der Spieler vertrieben werden. Am besten mit einem Erfolg in Halle, der dem VfL alle Chancen auf den Ligaverbleib erhalten würde. „Wir stehen natürlich mit dem Rücken zur Wand. Ein Sieg muss her, auch wenn uns der Gegner nicht unbedingt liegt“, fordert Lotsch einen doppelten Punktgewinn von seinem Team.

Dieses wird definitiv ohne die beruflich verhinderten Michael Berck und Konrad Drüsedau auskommen müssen.