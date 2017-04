Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga trafen Grün-Weiß Potzehne und der SV Schwalbe Schwiesau aufeinander.

Potzehne l Während auf der einen Seite gejubelt wurde, gab es auf der anderen Seite lange Gesichter. Tabellenfüher SV Grün-Weiß Potzehne und der Rangvierte SV Schwalbe Schwiesau trennten sich 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Jubel gab es bei den Gästen, die sich für eine starke kämpferische Leistung mit einem am Ende nicht unverdienten Punkt belohnten. Für diesen waren hauptsächlich Benjamin Lenk und Martin Schmidt verantwortlich. Lenk zirkelte nämlich in Minute 74 einen Eckball genau auf den Kopf von Schmidt, der zum umjubelten Ausgleich traf. Zuvor hatte Jan Küllmei die Potzehner nach torloser erster Häfte - ebenfalls per Kopf - mit 1:0 in Führung gebracht. Kai Klose bediente ihn per Freistoß.

Lange Gesichter gab es, ob der zwei liegen gelassenen Punkte, im Lager des Tabellenführers trotzdem. Die Grün-Weißen haderten vor allem mit den vergebenen Chancen. Besonders eine Szene bleibt allen Beteiligten dabei wohl noch länger im Gedächtnis.

Wenige Minuten nach dem Führungstreffer überwand Michael Lippert Gästekeeper Andreas Beneke und der Ball trudelte auf das leere Tor zu. Franz Beneke versuchte jedoch alles, um das wohl vorentscheidende 2:0 zu verhindern. Schwiesaus Kapitän klärte in höchster Not und schoss den Ball an die Latte. Der Abpraller landete jedoch vor den Füßen von Kai Klose. Dieser war davon aber so überrascht, dass er das Leder nur mit dem Schienbein traf und so den Gästekapitän auf der Linie anschoss. So hieß es am Ende 1:1.

Tore: 1:0 Jan Küllmei (58.), 1:1 Martin Schmidt (74.).

Schiedsrichter: Wolfgang Schröder.

Zuschauer: 97.

SV Grün-Weiß Potzehne: Schmidt - Schulze, Küllmei, Keller, Hering, Bröckel, Klose, Hesse, Putz (73. Seeger), Müller, Lippert.

SV Schwalbe Schwiesau: A. Beneke - Melchert, Isik, Schmidt, Könnemann, Lenk (87. Peters), Waesche, F. Beneke, Struck, Clemens (78. Gläss), Göring.