Oebisfeldes Albrecht Bock (links) versuchte sich in dieser Szene im Mittelfeld gegen den Ebendorfer Marvin Haupthoff durchzusetzen. Foto: Jens Pickert

Der 1. FC Oebisfelde hat im Spitzenspiel der Bördekreisliga gegen Eintracht Ebendorf 1:1 (0:1)-Unentschieden gespielt.

Oebisfelde l Die Chancen zum Aufstieg in die Oberliga des Bördekreises sind weiterhin intakt. Allerdings machen sich die Oebisfelder durch die Punktverluste, speziell auf eigenem Platz, das Leben selbst schwer. Seit der 0:1-Heimniederlage gegen die SG Velsdorf/Mannhausen vor drei Wochen haben die Allerstädter vor eigenem Publikum etwas an Schwung und spielerischer Leichtigkeit verloren. Am Sonnabend gegen den aktuellen Rangvierten aus Ebendorf war das nicht anders.

Die Oebisfelder traten zwar wie immer bemüht auf, erarbeiteten sich über 90 Minuten auch die größeren Spielanteile, doch so richtig Zwingendes sahen die treuen Fans um Michael Giebel und Burghard „Glitze“ Gadow höchst selten. So zum Beispiel bereits nach vier Minuten. FCO-Torjäger Jean-Marc Krüger kam nach einem Fehler in der Ebendorfer Abwehr in halblinker Position im Strafraum zum Schuss, setzte das Leder aber über das Gebälk.

Die Platzherren agierten danach weiter überlegen, konnten die Defensive der Eintracht aber nicht entscheidend unter Druck setzen. Das gelang aber auch den Gästen nicht. Sie hatten in puncto Offensive ebenfalls Probleme, so dass ihre Führung vier Minuten vor dem Pausenpfiff schon überraschte. Nach einem Freistoß von der rechten Seite beförderte Alexander Böttcher das Leder in das von Mirko Matz gehütete FCO-Gehäuse.

Den Rückstand hatten die Oebisfelder nach Wiederanpfiff indes noch nicht richtig verdaut, denn Ebendorf gab zunächst den Ton an. Die Oebisfelder hatten in dieser Phase Glück, nicht das 0:2 zu kassieren. Denn das lag nach einer Chance von Marvin Haupthoff (50.) und zehn Minuten später, als FCO-Mann Richard Francke entschlossen vor dem einschussbereiten Nils Röhlinger klärte, in der Luft. Die Elf von Trainer Karl-Heinz Damm überstand die Druckphase unbeschadet, befreite sich wieder und versuchte, auch wenn es im spielerischen Bereich weiterhin nicht rund lief, die Begegnung noch zu drehen.

Das gelang nicht ganz. Hatte der eingewechselte Steven Blötz in der 72. Minute mit einem Schuss aus zentraler Position Pech, hatte Jean-Marc Krüger sechs Minuten später Glück. Sein noch leicht abgefälschter Schuss, es war sein 24. Punktspieltreffer, landete zum 1:1 im Ebendorfer Kasten. Dabei blieb es dann. Im Endeffekt eine gerechte Punkteteilung.

Am kommenden Sonnabend steht für den FCO gleich das nächste Spitzenspiel auf dem Programm. Die Oebisfelder reisen dann zum Tabellenführer SV Gutenswegen/Klein Ammensleben.

1. FC Oebisfelde: Matz - Francke, Matthias, Bock, Hecker, Gesell, Greco, Berger (60. S. Blötz), Wosahlo, Krüger, Rothe.

Torfolge: 0:1 Alexander Böttcher (41.), 1:1 Jean-Marc Krüger (78.).