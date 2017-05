Oebisfeldes Jennifer Adermann (Mitte), vor Jahren von Solpke/Mieste an die Aller gewechselt, war am Sonnabend der Dreh- und Angelpunkt im Derby gegen den HV Solpke/Mieste. Foto: Jens Pickert

Im angesetzten Derby in der 2. Nordliga der Frauen zwischen dem SV Oebisfelde II und dem HV Solpke/Mieste ging es zur Sache.

Oebisfelde l Wer von den Fans auf ein lockeres Saisonabschlussspiel gesetzt hatte, sah sich getäuscht. Zur Sache ging es nicht unbedingt wegen des Derby-Prestiges, sondern weil der zweite Rang hinter Tabellenführer TuS Magdeburg II noch vakant war. Den hatte vor Anpfiff der HV Solpke/Mieste mit einem Zähler Vorsprung auf die Allerstädterinnen inne. Dem HV hätte daher eine Punkteteilung gereicht.

Nach 60 intensiven Minuten hatte die SVO-Sieben von Trainer Norman Bischoff den Spieß jedoch umgedreht. Sie setzte sich knapp mit 26:25 durch. Zur Pause stand es 13:12 für den HV.

Von Beginn an lieferten sich die Teams ein spannendes Derby, das auf ansprechendem spielerischen Niveau stand. Dabei konnte sich keine Mannschaft entscheidend absetzen. Der HV schien zwar nach 16 Minuten, Luisa Hauf und Jaqueline Schmoranzer hatten per Doppelschlag auf 9:5 erhöht, auf dem Weg dorthin, doch der SVO antwortete mit einem Vier-Tore-Lauf. Franziska Schulz, Vanessa Jakobs, Jennifer Adermann, Dreh- und Angelpunkt des SVO, sowie Maren Schulz gelang der 9:9-Ausgleich (21.).

Die Gäste lagen dann bis zum Pausenpfiff weiter vorn, zwischenzeitlich mit drei Toren (12:9), doch kurz vor der Sirene markierte Maren Schulz den 12:13-Anschluss.

In den zweiten 30 Minuten nahm die Begegnung an Intensivität zu und die Spannung stieg. Dabei jubelten in der 38. Minute zunächst die Gäste, da Susann Täger aus dem Rückraum heraus zum 19:17 getroffen hatte. Doch die Sieben von HV-Co-Trainer Christoph Mewes, der, um seine Schützlinge anzutreiben, stimmlich alles gab, konnte daraus kein Kapital schlagen. „Wir haben danach zu viele Möglichkeiten vergeben“, sagte der HV-Trainer nach Spielende. Die Oebisfelderinnen wussten dieses Manko zu nutzen. Ihnen gelang nicht nur der Ausgleich (19:19), sondern sie warfen sich mit 22:19 auch in Front. In der Schlussphase wogte die Partie aber noch einmal hin und her. Der HV egalisierte den 22:24-Rückstand zum 24:24-Ausgleich. Doch Jennifer Adermann und Franziska Schulz machten mit dem 26:24 alles klar.

SV Oebisfelde II: Barte - F. Schulz (3), Kühl (2), M. Schulz (5), Gerike, M. Langbartels (3), Adermann (10), Jakobs (3), Serra.

HV Solpke/Mieste: Grund - Hauf (4), Wagner (10), Schröder (2), Kauer (1), Röfke, Klaß, Schmoranzer (3), Täger (5), Hackert, L. Hertel.