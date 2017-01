Der HV Solpke/Mieste verlor mit dem letzten Aufgebot das Spiel gegen Eiche Biederitz mit 15:40.

Mieste l Am Sonnabend in eigener Halle wurde es für das letzte HV-Aufgebot wie erwartet erneut deftig. Eiche Biederitz, als Tabellenführer zum letzten Spiel in der Staffel eins angereist, setzte sich souverän mit 40:15 (22:9) durch. Die Frauen und Trainer des HV Solpke/Mieste sind derzeit nicht zu beneiden. Die Personalnot geht um. Hauptgrund sind Verletzungen. Doch die Mannschaft um Trainer Kevin Gürtler steckt den Kopf nicht in den Sand, sondern stellt sich sportlich fair, obwohl klare Niederlagen, wie vor einer Woche beim SV Oebisfelde, zu erwarten sind, der Aufgabe.

Die einseitige Begegnung war ganz schnell entschieden. Nach 15 gespielten Minuten lagen die Gäste schon mit 11:3 vorn und zwei Minuten später mit zehn Toren (13:3). Das lag nicht unbedingt am Tempo, das die Eichen anschlugen, sondern an den Fehlern ihres Kontrahenten. Die Gürtler-Sieben suchte mit einem ruhigen Spielaufbau ihre Chancen. Trotzdem kam es zu einigen Fehlern. Die nutzten die Eiche-Frauen, oft auch nach unpräzisen Abschlüssen der HV-Sieben, zu schnellen Gegenstößen. Aber auch von den Positionen und mit Blick auf das Spielerische besaß Eiche klare Vorteile.

Aber die Gastgeberinnen machten immer wieder auf sich aufmerksam. Beispielsweise Susann Täger aus dem Rückraum heraus. Sie wurde oft bei Freiwürfen von der Neunmeterlinie gesucht.

Ihr Bestes versuchte ebenfalls Annett Friedrich im Tor. Sie musste über 60 Minuten stehen, da eine Kollegin, Joan Grund, auf dem Feld unterwegs war und die andere, Paula Hertel, verletzt auf der Bank saß. Das ständige Anrennen der Eiche-Truppe unterbrach sie indes mit einigen Paraden. 40 Tore gelangen Eiche trotzdem.

HV Solpke/Mieste: Friedrichs - Siegmund (3), Hauf (1), Kauer (2), Wichert, Schmoranzer (1), Täger (6), Grund (2), L. Hertel.